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Франція обмежила доступ до гори Монблан через небезпеку

Останнім часом виникають побоювання щодо кількості туристів, які відвідують Монблан влітку
Французька влада видала розпорядження, що обмежує доступ до вершини найвищої гори країни - Монблан.
Франція обмежила доступ до гори Монблан через небезпеку Фото: з відкритих джерел

Через велику кількість охочих та ризики для безпеки альпіністи не будуть допущені до популярного маршруту на пік "Королівський шлях" наступні вісім днів, повідомляє ВВС.

Але альпіністи, які вже забронювали проживання на маршруті, зможуть піднятися.

Останнім часом виникають побоювання щодо кількості туристів, які відвідують Монблан влітку.

Обмеження, введені в суботу, означають, що лише альпіністи, які зможуть довести, що вони вже мають бронювання у високогірному таборі, зможуть піднятися на вершину Монблан за найпростішим та найбільш відвідуваним маршрутом.

Влада регіону Верхня Савоя заявила, що пропускна здатність високогірного табору складає 120 осіб, але ця кількість часто перевищується, що значно підвищує ризики для безпеки та громадського порядку.

Монблан, з 11 вершинами, що сягають більш ніж 4000 м над рівнем моря, є найвищим гірським хребтом Західної Європи. Минулого року на підступах до піку загинули 15 людей, в цьому році внаслідок падіння вже двоє загиблих.

Нагадаємо, що у Франції в результаті сходження лавини в комуні Модан загинули дві лижниці.

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15 07 2018 16:17
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