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Франція оприлюднила звіт про хімічну атаку в Сирії і звинуватила Асада

Документ заснований на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених даних, отриманих французькими службами
Франція оприлюднила доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума 7 квітня.
Франція оприлюднила звіт про хімічну атаку в Сирії і звинуватила Асада Фото: DPA

Документ опублікований на офіційному сайті  МЗС Франції.

Відзначається, що документ заснований на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених даних, отриманих французькими службами.

"Кілька смертоносних хімічних атак відбулися в місті Дума в кінці дня суботи, 7 квітня 2018 року, і ми оцінюємо з високим ступенем впевненості, що вони були виконані сирійським режимом", - йдеться в документі.

У звіті вказують на "масивний наплив увечері 7 квітня пацієнтів чисельністю мінімум в 100 осіб з проявами симптомів ураження хімічними речовинами в медичні центри Східної Гути".

"Загалом десятки людей, щонайменше 40 людей, згідно з кількома джерелами, могли загинути від ураження хімічною речовиною. Відомості, зібрані Францією і її союзниками, утворюють достатній масив доказів, щоб визначити провину сирійського режиму в хімічних атаках 7 квітня", - стверджується в доповіді.

За даними французької розвідки, сирійські військові навмисно використовували в Думі хімічну зброю, що містить хлор.

"Атака 7 квітня 2018 року сталась в рамках більш масштабного військового наступу режиму в регіоні Східної Гути. Розпочатий в лютому 2018 року, цей наступ дозволив Дамаску відновити контроль над всім анклавом", - наголошується в документі.

Французькі служби також заявили, що не мають ніякої інформації на підтримку теорії, згідно з якою збройні групи в Гуті хотіли б придбати або мали хімічну зброю.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН"для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

 

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14 04 2018 13:49
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