Франція передала Україні три мости для відновлення транспортного сполучення на Чернігівщині

Франція подарувала Україні конструкції для трьох мостових переправ, їх встановлять на Чернігівщині замість мостів, зруйнованих під час бойових дій навесні.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Обладнання надав французький державний оператор гуманітарної діяльності CDCS українському Укравтодору. Три мости завдовжки 68, 34,2 і 23 метри використають на основних державних дорогах Чернігівської області. CDCS замовив їх у компанії Matière, яка виготовила мости під необхідні Україні параметри.

"Надані Францією мости будуть використані для покращення мобільності населення на Чернігівщині. Пріоритетом є їхнє облаштування на тих ділянках доріг, від яких критично залежить гуманітарна ситуація в регіоні. Працюємо з нашими міжнародними партнерами над тим, щоб збільшити кількість таких мостів для облаштування в деокупованих регіонах", – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У відомстві нагадують, що за час повномасштабної війни у Чернігівській області було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. Замість них на цей час встановили 20 тимчасових переправ.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз надасть Україні ще 40 генераторів через механізм цивільного захисту.