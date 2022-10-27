Франція передала українським рятувальникам четвертий пакет допомоги
Про це повідомляє заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.
У складі нового пакету допомоги, вартістю в 3 млн євро:
- 7 пожежних машин;
- 6 легкових спеціалізованих авто;
- 1 санітарний медпункт;
- 1 пересувний медпункт із радіологічним обладнанням;
- 7 причепів з човнами;
- 70 тонн пожежного, аварійно-рятувального й медичного обладнання.
Вся ця техніка буде направлена за призначенням в різні куточки України – машини з попередніх траншів вже використовують на декількох напрямках: у Києві та області, на Запоріжжі, Харківщині, Черкащині та Чернігівщині. А медичні автомобілі вже вивозять поранених з-під обстрілів.
Всього за час з 24 лютого Франція передала українським рятувальникам 76 одиниць пожежно-рятувальних та медичних автомобілів і тонни спорядження на суму понад 8,5 млн євро.
Крім цього, Франція пообіцяла передати Україні системи протиповітряної оборони Crotale, а також готує програму для навчання українських військових. В її рамках дві тисячі солдатів протягом кількох тижнів будуть проходити підготовку у французьких військових частинах.
Раніше повідомлялось, що Німеччина передала Україні додаткові РСЗВ та гаубиці.
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