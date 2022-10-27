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Франція передала українським рятувальникам четвертий пакет допомоги

Уряд Франції передав четвертий транш допомоги для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До нього увійшли пожежні машини, медпункти та багато іншого.
Франція передала українським рятувальникам четвертий пакет допомоги Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

У складі нового пакету допомоги, вартістю в 3 млн євро:

  • 7 пожежних машин;
  • 6 легкових спеціалізованих авто;
  • 1 санітарний медпункт;
  • 1 пересувний медпункт із радіологічним обладнанням;
  • 7 причепів з човнами;
  • 70 тонн пожежного, аварійно-рятувального й медичного обладнання.

Вся ця техніка буде направлена за призначенням в різні куточки України – машини з попередніх траншів вже використовують на декількох напрямках: у Києві та області, на Запоріжжі, Харківщині, Черкащині та Чернігівщині. А медичні автомобілі вже вивозять поранених з-під обстрілів.

Всього за час з 24 лютого Франція передала українським рятувальникам 76 одиниць пожежно-рятувальних та медичних автомобілів і тонни спорядження на суму понад 8,5 млн євро.

Крім цього, Франція пообіцяла передати Україні системи протиповітряної оборони Crotale, а також готує програму для навчання українських військових. В її рамках дві тисячі солдатів протягом кількох тижнів будуть проходити підготовку у французьких військових частинах.

Раніше повідомлялось, що Німеччина передала Україні додаткові РСЗВ та гаубиці.

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27 10 2022 09:40
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