Франція почала розслідувати можливу причетність Росії до протестів "жовтих жилетів", - ОНОВЛЕНО
"Зараз ведеться розслідування. Я не коментуватиму, поки слідство не зробило висновків", - заявив глава міністерства Франції Жан-Ів Ле Дріан, інформує Bloomberg.
За даними Альянсу із забезпечення демократії, близько 600 прокремлівських профілів "сфокусувалися на Франції" і почали використовувати хештег #giletsjaunes на підтримку руху "жовтих жилетів".
Оновлення: Росія заперечує свою причетність до протестів "жовтих жилетів" у Франції. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, назвавши подібні повідомлення "наклепом", інформує агентство "Інтерфакс".
"Будь-які твердження про можливу причетність РФ є ні чим іншим, як наклепом", - сказав Пєсков, зазначивши, що "події в Парижі є виключно внутрішньою справою Франції".
"Ми не втручалися і не збираємося втручатися у внутрішні справи ніяких країн, в тому числі і Франції", - сказав він.
8 грудня у Парижі під час протестів "жовтих жилетів" двоє учасників акції розгорнули прапор бойовиків "ДНР". Фото оприлюднив один із співзасновників проросійського аналітичного центру Katehon Александр Латса. Згодом Служба безпеки України відреагувала на поширену в мережі фотографію двох чоловіків з прапором самопроголошеної республіки "ДНР" та оприлюднила інформацію щодо них.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
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