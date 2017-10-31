Франція скасовує режим надзвичайного стану
Про це повідомляє France Info.
Рішення про скасування надзвичайного стану регулюється новим закном про внутрішню безпеку та боротьбу з тероризмом, який президент Еманюель Макрон підписав у понеділок, 30 жовтня.
"Цей закон дає нам можливість скасувати режим надзвичайного стану починаючи з 1 листопада, разом з цим документ повністю забезпечує умови безпеки наших громадян", - заявив Макрон.
Новий закон дозволяє представникам поліції обшукувати будинки підозрілих осіб, блокувати райони за підозрами в намірах здійснення терактів, відмовляти в проведенні масових акцій та закривати церкви і мечеті до з'ясування ситуації безпеки.
Після підписання президентом закон вступить в силу з вівторка, 31 жовтня.
Як повідомляв iPress.ua, загалом унаслідок терактів, що стались 13 листопада у столиці Франції загинуло близько 130 осіб, при чому близько 300 чоловік поранені. Теракти стались у шести місцях Парижа.
"Ісламська держава" офіційно взяла відповідальність за теракт на себе. У зв'язку із терактами Франція оголосила триденний траур за загиблими.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків