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Франція скасовує режим надзвичайного стану

Рішення про скасування надзвичайного стану регулюється новим закном про внутрішню безпеку
Режим надзвичайного стану, прийнятий Парижем у листопаді 2015 року, припинить дію 1 листопада 2017 року.
Франція скасовує режим надзвичайного стану Фото: niticentral.com

Про це повідомляє France Info.

Рішення про скасування надзвичайного стану регулюється новим закном про внутрішню безпеку та боротьбу з тероризмом, який президент Еманюель Макрон підписав у понеділок, 30 жовтня.

"Цей закон дає нам можливість скасувати режим надзвичайного стану починаючи з 1 листопада, разом з цим документ повністю забезпечує умови безпеки наших громадян", - заявив Макрон.

Новий закон дозволяє представникам поліції обшукувати будинки підозрілих осіб, блокувати райони за підозрами в намірах здійснення терактів, відмовляти в проведенні масових акцій та закривати церкви і мечеті до з'ясування ситуації безпеки.

Після підписання президентом закон вступить в силу з вівторка, 31 жовтня.

Як повідомляв iPress.ua, загалом унаслідок терактів, що стались 13 листопада у столиці Франції загинуло близько 130 осіб, при чому близько 300 чоловік поранені. Теракти стались у шести місцях Парижа.

"Ісламська держава" офіційно взяла відповідальність за теракт на себе. У зв'язку із терактами Франція оголосила триденний траур за загиблими.

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31 10 2017 07:59
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