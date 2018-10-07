Франція стала першим фіналістом Чемпіонату світу з футболу 2018 Єдиний гол забив Самюель Юмтіті

Збірна Франції з футболу перемогла команду Бельгії з рахунком 1:0 та вийшла до фіналу Чемпіонату світу-2018.

Фото: fifa.com

Матч провели у Санкт-Петербурзі. Единий гол на 51-й хв ударом головою забив центральний захисник французів Самюель Юмтіті. Франція стала першим фіналістом мундіалю. Підопічні Дідьє Дешама зіграють 15 липня проти Хорватії або Англії, півфінальний матч між якими відбудеться 11 липня.

Фото: fifa.com

Фото: fifa.com Нагадаємо, 6 липня збірна Франції першою вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу 2018. 7 липня до півфіналу вийшли збірна Англії і збірна Хорватії.

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