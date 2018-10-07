СПОРТ НОВИНИЗбірна Франції з футболу перемогла команду Бельгії з рахунком 1:0 та вийшла до фіналу Чемпіонату світу-2018.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Франція стала першим фіналістом Чемпіонату світу з футболу 2018
Єдиний гол забив Самюель Юмтіті
Фото: fifa.com
Матч провели у Санкт-Петербурзі.
Единий гол на 51-й хв ударом головою забив центральний захисник французів Самюель Юмтіті.
Франція стала першим фіналістом мундіалю. Підопічні Дідьє Дешама зіграють 15 липня проти Хорватії або Англії, півфінальний матч між якими відбудеться 11 липня.
Фото: fifa.com
Фото: fifa.com
Нагадаємо, 6 липня збірна Франції першою вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу 2018.
7 липня до півфіналу вийшли збірна Англії і збірна Хорватії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 07 2018 23:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"