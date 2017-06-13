Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Франція та Велика Британія анонсували спільний план боротьби з тероризмом

Лідери Франції та Великої Британії оголосили про новий план боротьби з тероризмом
Франція і Велика Британія планують розробити спільний план дії для боротьби з тероризмом, зокрема з радикалізацією через соціальні мережі, повідомив президент Франції Еммануель Макрон.
Франція та Велика Британія анонсували спільний план боротьби з тероризмом

Як передає AFP, про це він оголосив після переговорів з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей в Парижі.

За його словами, обидві країни погодилися, що соціальні мережі докладають недостатньо зусиль для викорінення пропаганди тероризму та екстремізму. Тому один з ключових заходів буде спрямований на запобігання спонукань до прояву "ненависті і тероризму" в Інтернеті.

У свою чергу Тереза Мей додала, що британський уряд вже почав співпрацю з соцмережами "для запобігання поширенню екстремістських матеріалів і отруйної пропаганди".

За останні два роки Францію і Британію сколихнула хвиля терактів. У Франції в результаті численних терактів з 2015 року загинули понад 230 осіб.

Найкривавіший теракт стався 13 листопада 2015 року в Парижі - в результаті вибуху біля стадіону Стад де Франс і бійні в концертному залі Bataclan загинули 130 осіб. Відповідальність за організацію терактів взяло на себе терористичне угрупування Ісламська держава.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2017 23:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.