Франція та Велика Британія анонсували спільний план боротьби з тероризмом
Як передає AFP, про це він оголосив після переговорів з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей в Парижі.
За його словами, обидві країни погодилися, що соціальні мережі докладають недостатньо зусиль для викорінення пропаганди тероризму та екстремізму. Тому один з ключових заходів буде спрямований на запобігання спонукань до прояву "ненависті і тероризму" в Інтернеті.
У свою чергу Тереза Мей додала, що британський уряд вже почав співпрацю з соцмережами "для запобігання поширенню екстремістських матеріалів і отруйної пропаганди".
За останні два роки Францію і Британію сколихнула хвиля терактів. У Франції в результаті численних терактів з 2015 року загинули понад 230 осіб.
Найкривавіший теракт стався 13 листопада 2015 року в Парижі - в результаті вибуху біля стадіону Стад де Франс і бійні в концертному залі Bataclan загинули 130 осіб. Відповідальність за організацію терактів взяло на себе терористичне угрупування Ісламська держава.
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