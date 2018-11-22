Франція ввела санкції проти 18 осіб, причетних до вбивства саудівського журналіста Хашоггі
Зокрема, санкціями передбачено заборону на в'їзд до країни.
"Вбивство Хашоггі - злочин вкрай серйозний, який, крім того, суперечить свободі друку і основоположними правами", - йдеться в заяві МЗС Франції, повідомляє Reuters.
У відомстві не називають прізвища людей, проти яких були введені санкції, але у заяві наголошується, що цей крок був узгоджений з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною.
"Франція очікує прозорої, докладної і вичерпної відповіді з боку влади Саудівської Аравії", - йдеться в повідомленні. У зовнішньополітичному відомстві Франції також додали, що заледжно від ходу розслідування вбивства "ці тимчасові заходи (санкції – ред.) можуть бути розглянуті або розширені".
Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.
Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.
Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.
Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.
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