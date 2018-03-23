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Франція виділить 500 тисяч євро гуманітарної допомоги жителям Донбасу

МЗС Франції висловило стурбованість гуманітарною ситуацією на Донбас
Франція виділить 500 мільйонів євро двом недержавним організаціям для вирішення гуманітарних проблем мешканців Донбасу.
Франція виділить 500 тисяч євро гуманітарної допомоги жителям Донбасу Фото: REPORT.IF.UA

"Ми рішуче налаштовані продовжувати нашу допомогу. Франція ухвалила рішення надати фінансову допомогу двом недержавним організаціям гуманітарного спрямування, які працюють на Донбасі. Франція виділить 500 тисяч євро", — сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан на прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним 23 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він висловив занепокоєння гуманітарною ситуацією на Донбасі та сказав, що вона має критичний характер.

За словами Ле Дріана, Франція надає кошти на реалізацію проектів продовольчого забезпечення місцевого населення, а також на проект з реставрації школи в місті Красногорівка Донецької області та проект з відновлення резервуарів на водонапірній станції в місті Попасна Луганської області.

Раніше, уряди Канади та Швеції виділили $2 млн на відновлення Донбасу.

Нагадаємо, Євросоюз, починаючи з 2014 року, надав Україні 700 млн євро гуманітарної допомоги для громадян, які проживають на території, що потерпає від конфлікту.

 

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23 03 2018 14:38
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