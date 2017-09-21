Франція висловила готовність бойкотувати Олімпіаду в Кореї через загрози безпеки

Франція може бойкотувати Олімпійські ігри-2018 в південнокорейському Пхенчхані, якщо не отримає гарантій безпеки.

Як повідомила міністр спорту Франції Лорі Флессель в інтерв'ю AFP, вся збірна залишиться вдома, якщо не буде гарантій безпеки в Кореї під час Ігор.

"Якщо там стане ще гірше, і якщо ми не зможемо бути впевнені в безпеці наших спортсменів, то вся збірна залишиться вдома. Ми не хочемо піддавати команду небезпеці.

Зараз ми постійно перебуваємо на зв'язку з міністерством закордонних справ. Продовжуємо спостерігати за ситуацією і аналізувати ", - сказала Флессель.

Раніше керівництво найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ офіційно оголосило, що не буде відпускати своїх гравців на зимові Олімпійські ігри-2018 в Пхенчхані.

Нагадаємо, що уряд Південної Кореї порушив питання про повернення державі ядерного статусу.