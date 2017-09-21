Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Франція висловила готовність бойкотувати Олімпіаду в Кореї через загрози безпеки

Франція може бойкотувати Ігри в Пхенчхані
Франція може бойкотувати Олімпійські ігри-2018 в південнокорейському Пхенчхані, якщо не отримає гарантій безпеки.
Франція висловила готовність бойкотувати Олімпіаду в Кореї через загрози безпеки Фото: vidomosti-ua.com

Як повідомила міністр спорту Франції Лорі Флессель в інтерв'ю AFP, вся збірна залишиться вдома, якщо не буде гарантій безпеки в Кореї під час Ігор.

"Якщо там стане ще гірше, і якщо ми не зможемо бути впевнені в безпеці наших спортсменів, то вся збірна залишиться вдома. Ми не хочемо піддавати команду небезпеці.

Зараз ми постійно перебуваємо на зв'язку з міністерством закордонних справ. Продовжуємо спостерігати за ситуацією і аналізувати ", - сказала Флессель.

Раніше керівництво найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ офіційно оголосило, що не буде відпускати своїх гравців на зимові Олімпійські ігри-2018 в Пхенчхані.

Нагадаємо, що уряд Південної Кореї порушив питання про повернення державі ядерного статусу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 09 2017 23:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.