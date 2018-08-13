Франція з 2019 року введе комісію за непридатний для переробки пластик

Проект є частиною зобов'язання використовувати тільки перероблений пластик по всій країні до 2025 року

Франція планує ввести в 2019 році штрафну систему, яка збільшить вартість споживчих товарів з упаковкою з непридатного до переробки пластику.

Проект є частиною зобов'язання використовувати тільки перероблений пластик по всій країні до 2025 року, сказав чиновник Міністерства навколишнього середовища, повідомляє Euractiv.

Брюн Пуарсон, державний секретар з екологічної реформи, сказала, що цей крок є одним з декількох, які будуть реалізовані найближчими роками, включаючи схему повернення депозиту для пластикових пляшок.

"Недостатньо оголосити війну пластику. Нам потрібно трансформувати французьку економіку", - сказала вона.

За словами Пуарсон, згідно з новим планом, продукти в переробленій пластиковій упаковці можуть коштувати до 10% менше.

"Коли є вибір між двома пляшками, одна з переробленого пластику, а інша - ні, то перша буде дешевше", - сказала вона.

Еммануель Гішар з Федерації виробників пластикових упаковок Elipso обережно привітав французький план.

"Для пляшок можливий вибір. Але ми не можемо забути про інші речі. Сьогодні немає переробленого пластику для йогуртових ємностей", - сказав він.

Зображення в соціальних мережах морської фауни, що задихається від пластмас, а також такі ініціативи, як "пластикові атаки", коли покупці скидають всі упаковки своїх покупок біля супермаркетів, почали впливати на політичні реакції у всьому світі.

Франція нині переробляє близько 25% свого пластику. Вона вже заборонила одноразові пластикові пакети в супермаркетах.

Французький уряд також прагне збільшити податки на утилізацію сміття на звалищах при одночасному скороченні податків на операції з переробки, сподіваючись вирішити зростаючу проблему тонн пластику, що потрапляє в океани.

Мережі супермаркетів Carrefour і Leclerc заявили, що вони припинять продавати пластикові соломинки в найближчі місяці, випереджаючи закон, що забороняє їх до 2020 року.

Єврокомісія також хоче різко скоротити одноразові пластикові предмети, оголосивши у травні правила, що вимагають використання альтернативних матеріалів.

За останні 10 років виробництво пластмас зросло на понад 40% у всьому світі, здебільшого для упаковки.

Щороку європейці генерують 25 млн тонн пластикових відходів, однак лише менше 30% з них відправляється на переробку. Згідно зі стратегією, до 2030 року цей показник має зрости до 55%.