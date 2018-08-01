Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Франція зафіксувала рекордну кількість заявок на отримання притулку

Кількість клопотань зросла на 17%
У Франції за 2017 рік зафіксували 100 412 заяв про надання притулку, що на 17% більше показника 2016 року.
Франція зафіксувала рекордну кількість заявок на отримання притулку Фото: lagauchematuer.fr

Про це інформує французьке Бюро захисту біженців та осіб без громадянства.

Минулоріч більшість прохань подали громадяни Албанії (7630, або на 66% більше, ніж в 2016 році). На другому місці – громадяни Афганістану (5987 клопотань, на 6% більше, ніж у 2016-му), на третьому – сирійці (3249, на 10% менше, ніж тогоріч).

Нагадаємо, у 2017 році зовнішні кордони ЄС незаконно перетнули понад 200 тис. разів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 01 2018 21:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.