Франція зафіксувала рекордну кількість заявок на отримання притулку Кількість клопотань зросла на 17%

У Франції за 2017 рік зафіксували 100 412 заяв про надання притулку, що на 17% більше показника 2016 року.

Фото: lagauchematuer.fr

Про це інформує французьке Бюро захисту біженців та осіб без громадянства. Минулоріч більшість прохань подали громадяни Албанії (7630, або на 66% більше, ніж в 2016 році). На другому місці – громадяни Афганістану (5987 клопотань, на 6% більше, ніж у 2016-му), на третьому – сирійці (3249, на 10% менше, ніж тогоріч). Нагадаємо, у 2017 році зовнішні кордони ЄС незаконно перетнули понад 200 тис. разів.

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