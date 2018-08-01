CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Франції за 2017 рік зафіксували 100 412 заяв про надання притулку, що на 17% більше показника 2016 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Франція зафіксувала рекордну кількість заявок на отримання притулку
Кількість клопотань зросла на 17%
Фото: lagauchematuer.fr
Про це інформує французьке Бюро захисту біженців та осіб без громадянства.
Минулоріч більшість прохань подали громадяни Албанії (7630, або на 66% більше, ніж в 2016 році). На другому місці – громадяни Афганістану (5987 клопотань, на 6% більше, ніж у 2016-му), на третьому – сирійці (3249, на 10% менше, ніж тогоріч).
Нагадаємо, у 2017 році зовнішні кордони ЄС незаконно перетнули понад 200 тис. разів.
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08 01 2018 21:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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