Франція запропонувала ООН політичну "дорожню карту" по Сирії

Франція пропонує партнерам з боку ООН ініціативу щодо створення політичної "дорожньої карти" щодо врегулювання ситуації в Сирії, оскільки астанинський формат виявився недостатнім.

Йдеться про контактну групу, куди б входили всі представники постійних членів плюс зацікавлені сторони.

"Франція пропонує ініціативу партнерам з боку ООН в рамках політичної "дорожньої карти" по Сирії. Вона включала би в себе контактну групу, куди б входили всі представники постійних членів плюс зацікавлені сторони. Астанинський формат, може, і корисний, але недостатній, бо зараз ми бачимо додаткові складнощі. Давайте почнемо переговори, які виведуть нас на політичні, а не на військові рішення. Це в інтересах усіх нас, а не тільки сирійців", – заявив президент Франції Емануель Макрон під час свого виступу на 72-ій сесії Генеральної асамблеї ООН.

За словами Макрона, є дві неприйнятні для Франції "червоні межі".

"Ми ніколи не потерпимо використання хімічної зброї. Ті, хто здійснив напад 4 квітня, має постати перед міжнародним судом. Цього більше не має відбутися. Крім того, необхідно забезпечити доступ усіх до гуманітарних можливостей, щоб медичні структури захищали цивільне населення. Франція вибрала це в якості одного із пріоритетів. Діяти в інтересах миру в Сирії – це діяти в інтересах всього народу, а також захищати всіх від ісламського тероризму", – зазначив президент Франції.

"У Сирії, Іраку ми боремося насамперед із тероризмом", – наголосив Макрон.