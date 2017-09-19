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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Франція запропонувала ООН політичну "дорожню карту" по Сирії

Йдеться про контактну групу, куди б входили всі представники постійних членів плюс зацікавлені сторони
Франція пропонує партнерам з боку ООН ініціативу щодо створення політичної "дорожньої карти" щодо врегулювання ситуації в Сирії, оскільки астанинський формат виявився недостатнім.
Франція запропонувала ООН політичну "дорожню карту" по Сирії Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Йдеться про контактну групу, куди б входили всі представники постійних членів плюс зацікавлені сторони. 

"Франція пропонує ініціативу партнерам з боку ООН в рамках політичної "дорожньої карти" по Сирії. Вона включала би в себе контактну групу, куди б входили всі представники постійних членів плюс зацікавлені сторони. Астанинський формат, може, і корисний, але недостатній, бо зараз ми бачимо додаткові складнощі. Давайте почнемо переговори, які виведуть нас на політичні, а не на військові рішення. Це в інтересах усіх нас, а не тільки сирійців", – заявив  президент Франції Емануель Макрон під час свого виступу на 72-ій сесії Генеральної асамблеї ООН.

За словами Макрона, є дві неприйнятні для Франції "червоні межі".

"Ми ніколи не потерпимо використання хімічної зброї. Ті, хто здійснив напад 4 квітня, має постати перед міжнародним судом. Цього більше не має відбутися. Крім того, необхідно забезпечити доступ усіх до гуманітарних можливостей, щоб медичні структури захищали цивільне населення. Франція вибрала це в якості одного із пріоритетів. Діяти в інтересах миру в Сирії – це діяти в інтересах всього народу, а також захищати всіх від ісламського тероризму", – зазначив президент Франції.

"У Сирії, Іраку ми боремося насамперед із тероризмом", – наголосив Макрон.

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