Франція збільшить оборонний бюджет на понад 1,6 млрд євро у 2018 році
"У наступному році у бюджеті, який я презентую, витрати на оборону будуть збільшені на понад 1,6 млрд євро. Ці зусилля продовжаться у 2019-му, а потім у 2020 році, бо світ, в якому ми живемо, небезпечний", - сказав Філіп, повідомляє Le Monde.
Це оголошення підтверджує обіцянку президента Еммануеля Макрона і його уряду щодо істотного збільшення оборонного бюджету з метою досягти показника 2% від ВВП до 2025 року.
Оприлюднені прем’єром цифри, однак, дещо нижчі за ті, про які раніше говорив і Макрон, і міністерство оборони, які анонсували збільшення оборонних витрат на 1,8 млрд євро.
Влітку стало відомо про підготовку скорочення бюджету оборонного відомства в рамках програми економії держвидатків.
Озвучувалися плани урізати військовий бюджет у поточному році на 850 млн євро, що викликало різкий протест військового командування. Через розбіжності з Макроном, що виникли на цьому ґрунті, у відставку подав начальник Головного штабу французької армії, генерал армії П'єр де Вільє.
Нагадаємо, Німеччина та Франція у липні погодилися спільно розвивати "нове покоління" європейських винищувачів, які повинні модернізувати наявний флот військо-повітряних сил (ВПС) обох країн.
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