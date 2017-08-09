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Франція збільшить оборонний бюджет на понад 1,6 млрд євро у 2018 році

Підвищення проведуть з метою досягти показника 2% від ВВП до 2025 року
Прем’єр Франції Едуар Філіп заявив про наміри безпрецедентного за останні 10 років збільшення оборонного бюджету країни вже у наступному році.
Франція збільшить оборонний бюджет на понад 1,6 млрд євро у 2018 році Фото: mixnews.lv

"У наступному році у бюджеті, який я презентую, витрати на оборону будуть збільшені на понад 1,6 млрд євро. Ці зусилля продовжаться у 2019-му, а потім у 2020 році, бо світ, в якому ми живемо, небезпечний", - сказав Філіп, повідомляє Le Monde.

Це оголошення підтверджує обіцянку президента Еммануеля Макрона і його уряду щодо істотного збільшення оборонного бюджету з метою досягти показника 2% від ВВП до 2025 року.

Оприлюднені прем’єром цифри, однак, дещо нижчі за ті, про які раніше говорив і Макрон, і міністерство оборони, які анонсували збільшення оборонних витрат на 1,8 млрд євро.

Влітку стало відомо про підготовку скорочення бюджету оборонного відомства в рамках програми економії держвидатків.

Озвучувалися плани урізати військовий бюджет у поточному році на 850 млн євро, що викликало різкий протест військового командування. Через розбіжності з Макроном, що виникли на цьому ґрунті, у відставку подав начальник Головного штабу французької армії, генерал армії П'єр де Вільє.

Нагадаємо, Німеччина та Франція у липні погодилися спільно розвивати "нове покоління" європейських винищувачів, які повинні модернізувати наявний флот військо-повітряних сил (ВПС) обох країн.

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