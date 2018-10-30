Францію накрили снігопади: 200 тисяч домівок без світла
Рівень снігу подекуди сягнув 40 сантиметрів, повідомляє Reuters.
Неочікувані несезонні хуртовини вразили регіон Овернь-Рона-Альпи і прилеглі райони на південь і на захід від Ліона.Товстий шар снігу вкрив дороги у містах, сотні автомобілів зупинилися.
Близько 900 вантажівок "застрягли" на дорогах. Кілька сотень водіїв були змушені покинути автомобілі, щоб знайти місце для ночівлі. Люди публікували повідомлення у Facebook з проханням про порятунок. Для очищення доріг була розгорнута спецтехніка.
Французький енергодистриб'ютор Enedis повідомив, що 195 тисяч домівок у двох центральних регіонах країни, Лімузені і Центр-Долина Луари, залишились без світла.
Фото: AFP
Синоптики відкинули критику, що вони не попередили населення про погіршення погодніх умов. Вони заявили, що повідомляли про погану погоду за декілька днів до того, як вона вдарила по регіону.
Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок негоди в Італії зросла до дев'яти осіб.
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