Францію накрив сильний снігопад, - ВІДЕО

У неділю, 13 травня, південь Франції накрив потужний снігопад, внаслідок якого у регіонах країни (Ардеш, Канталь, Верхня Луара і Лозер).

"Місцями сніг досі падає на висоті понад 1 тисячу метрів", – повідомила Національна метеорологічна служба.

Зокрема, на висоті 1300 метрів насипало близько 35 сантиметрів снігу, на позначці 1000 – до 10 сантиметрів. На вулиці міст вивели снігоприбиральну техніку, а місцевих мешканців закликають перечекати негоду вдома, повідомляє The Connextion.





Зазначається, що такий пізній снігопад може мати непередбачувані і негативні наслідки для фермерів.

При цьому, згідно з прогнозами синоптиків, сніг найближчим часом не перестане падати, а в регіонах очікуються нові потужні снігопади.

Нагадємо, що у префектурі Фукуй на узбережжі Японського моря вперше за останні 17 років у квітні випав сніг.