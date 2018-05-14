Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Францію накрив сильний снігопад, - ВІДЕО

Оголосили передостанній, "помаранчевий" рівень небезпеки
У неділю, 13 травня, південь Франції накрив потужний снігопад, внаслідок якого у регіонах країни (Ардеш, Канталь, Верхня Луара і Лозер).
Францію накрив сильний снігопад, - ВІДЕО Фото: avaz.ba

"Місцями сніг досі падає на висоті понад 1 тисячу метрів", – повідомила Національна метеорологічна служба.

Зокрема, на висоті 1300 метрів насипало близько 35 сантиметрів снігу, на позначці 1000 – до 10 сантиметрів. На вулиці міст вивели снігоприбиральну техніку, а місцевих мешканців закликають перечекати негоду вдома, повідомляє The Connextion.


 

Зазначається, що такий пізній снігопад може мати непередбачувані і негативні наслідки для фермерів. 

При цьому, згідно з прогнозами синоптиків, сніг найближчим часом не перестане падати, а в регіонах очікуються нові потужні снігопади.

Нагадємо, що у префектурі Фукуй на узбережжі Японського моря вперше за останні 17 років у квітні випав сніг.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 05 2018 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.