Французька делегація вперше відвідала Донбас: сенатори вражені побаченим

Сенатори запевнили, що Франція зацікавлена у співпраці з Україною, однак рішення щодо участі миротворців ООН на території України у французькому парламенті остаточно не прийнято

Французькі сенатори відвідали прифронтову зону на сході України, аби ознайомитися з політикою безпеки і соціально-економічною ситуацією в зоні конфлікту.

"Французькі сенатори на чолі з головою групи дружби "Франція - Україна" сенату Французької Республіки Ерве Мореєм відвідали КПВВ "Майорськ", де ознайомились із процедурою перетину лінії розмежування. Також закордонні гості зустрілися з керівництвом військово-цивільних адміністрацій, ознайомились з роботою недержавних засобів масової інформації в регіоні. Традиційно європейські політики заїжджають до прифронтової Авдіївки – мирного міста, яке пошматувала війна", – повідомив прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що основною метою візиту було ознайомлення з політикою безпеки і соціально-економічною ситуацією в зоні конфлікту.

"Особливо це стосується міст, які розташовані на лінії розмежування. Побачене французьку делегацію вразило. Після повернення додому політики мають намір активно закликати співвітчизників до підтримки України", – підкреслюють у штабі.

Повідомляється, що на брифінгу в Краматорську Ерве Морей зазначив, що Франція послідовно підтримує цілісність та суверенітет України, запровадила санкції проти Росії. Навіть попри те, що вони негативно позначаються на сільському господарстві Франції.

Фото: facebook.com/ato

"Сенатори запевнили, що Франція зацікавлена у співпраці з Україною – як у суспільно-політичній, так і в економічній площині. Однак рішення щодо участі миротворців ООН на території України у французькому парламенті остаточно не прийнято. Франція за мир у регіоні, за реформи, дотримання мінських домовленостей, безпечну роботу місії ОБСЄ", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу, голова ВЦА Донецької області Павло Жебрівський запевнив високих гостей у тому, що війну на сході України можна завершити мирним шляхом протягом лічених місяців, якщо перекрити російсько-український кордон. І це можуть зробити миротворці ООН, але Росія пручається, її позиція – на лінії розмежування, там де працює наглядова місія ОБСЄ.

Європейських гостей запевнили, що після досягнення миру Україна стане гарним партнером для ЄС і дасть значний поштовх розвитку європейської економіки. Зокрема, Павло Жебрівський запропонував французькому бізнесу інвестувати у Донецьку область.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомляла, що сенатори вже бували в Україні, але Донбас жодного разу не відвідували.

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.

Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією, і наполягають, щоб вони мали широкий мандат.