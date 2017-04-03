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Компанія Air Liquide виходить з ринку України через ситуацію на Донбасі

Своїм пріоритетом компанія назвала дотримання українських і міжнародних законів, а також безпеку співробітників
Французька компанія Air Liquide 3 березня оголосила про припинення діяльності в Україні свого дочірнього підприємства Air Liquide Yenakievo, яке розташоване на Єнакіївському металургійному заводі.
Компанія Air Liquide виходить з ринку України через ситуацію на Донбасі Фото: kp.ua

Таке рішення в компанії прийняли після того, як бойовики так званої "ДНР" встановили адміністративний контроль над ЄМЗ, йдеться в повідомленні на сайті компанії.

"У зв'язку з рішенням "ДНР" встановити адмінконтроль над деякими українськими компаніями, включно з Air Liquide Yenakievo, компанія більше не може продовжувати свою діяльність в цьому регіоні. Нашим пріоритетом залишається дотримання українських і міжнародних законів, а також безпека наших співробітників", – повідомила компанія.

На Єнакіївському металургійному заводі компанія Air Liquide Yenakievo реалізовувала проект будівництва передової повітророзподільчої установки. Проект здійснювався з 2011 року, обсяг інвестицій мав скласти € 100 млн.

Нагадаємо, 2 березня терористична організація "ДНР" опублікувала список українських підприємств, "які підпадають під націоналізацію".

3 березня стало відомо, що всі контакти з українського боку з підприємствами, захопленими бойовиками в "ДНР/ЛНР" та на яких змінено менеджмент, буде припинено

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04 03 2017 18:10
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