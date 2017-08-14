Французька компанія наростила поставки газу в Україну у липні

У липні 2017 року французька енергокомпанія Engie збільшила поставки природного газу на адресу своєї дочірньої компанії Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн у 8 разів - до 18 млн куб. м.

Крім поставок для своєї "дочки", у липні французька компанія продавала газ "Нафтогазу України" - на адресу держхолдингу було поставлено приблизно 27 млн куб. м ресурсу. Про це повідомляє OilNews.

Довідка:

Французька Engie - одна з найбільших європейських енергокомпаній, яка займається генерацією, передачею та постачанням електроенергії, видобутком, транспортуванням і постачанням природного газу, а також альтернативними джерелами енергії. У 2016 році оборот компанії склав €66,6 млрд. Компанія один з найбільших постачальників газу в Україну.

Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн заснована у Києві у серпні 2016 року. 99% статутного капіталу належить GDF International, 1% - АТ Сопранор (обидві - Франція).

Нагадаємо, польська нафтогазова компанія PGNiG вважає український газовий ринок дуже перспективним і планує в цьому році подвоїти експорт газу в порівнянні з минулим роком.