Французька компанія наростила поставки газу в Україну у липні
Крім поставок для своєї "дочки", у липні французька компанія продавала газ "Нафтогазу України" - на адресу держхолдингу було поставлено приблизно 27 млн куб. м ресурсу. Про це повідомляє OilNews.
Довідка:
Французька Engie - одна з найбільших європейських енергокомпаній, яка займається генерацією, передачею та постачанням електроенергії, видобутком, транспортуванням і постачанням природного газу, а також альтернативними джерелами енергії. У 2016 році оборот компанії склав €66,6 млрд. Компанія один з найбільших постачальників газу в Україну.
Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн заснована у Києві у серпні 2016 року. 99% статутного капіталу належить GDF International, 1% - АТ Сопранор (обидві - Франція).
Нагадаємо, польська нафтогазова компанія PGNiG вважає український газовий ринок дуже перспективним і планує в цьому році подвоїти експорт газу в порівнянні з минулим роком.
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