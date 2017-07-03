Французька промислова група Saint-Gobain побудує два заводи в Україні
Перше підприємство буде спеціалізуватися на виробництві будівельних сумішей і буде побудоване вже до кінця року. Завод з виробництва гіпсокартону планують почати будувати наприкінці 2017 року - на початку 2018 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на президента Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрія Лепковича.
"Компанія планує створити близько 300 робочих місць. Це буде комплекс: виробництво будівельних сумішей, упаковка, сортування, змішування, випуск гіпсокартону. Обидва заводи будуть розміщені біля Хотимирського гіпсового родовища", - сказав Лепкович.
Зараз Saint-Gobain представлена в Україні лише офіційним представництвом. Усі вісім підприємств, які є у компанії в регіоні "Росія і СНД", розташовано на території РФ.
Нагадаємо, що німецька компанія інвестувала 30 млн євро у будівництво заводу на Львівщині.
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