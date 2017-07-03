Французька промислова група Saint-Gobain побудує два заводи в Україні

Усі вісім підприємств, які є у компанії в регіоні "Росія і СНД", розташовано на території РФ

Французька промислова група Saint-Gobain має намір інвестувати 65 млн євро в будівництво двох заводів з виробництва будівельних матеріалів у Тлумацькому районі Івано-Франківської області.

Перше підприємство буде спеціалізуватися на виробництві будівельних сумішей і буде побудоване вже до кінця року. Завод з виробництва гіпсокартону планують почати будувати наприкінці 2017 року - на початку 2018 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на президента Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрія Лепковича.

"Компанія планує створити близько 300 робочих місць. Це буде комплекс: виробництво будівельних сумішей, упаковка, сортування, змішування, випуск гіпсокартону. Обидва заводи будуть розміщені біля Хотимирського гіпсового родовища", - сказав Лепкович.

Зараз Saint-Gobain представлена в Україні лише офіційним представництвом. Усі вісім підприємств, які є у компанії в регіоні "Росія і СНД", розташовано на території РФ.

Нагадаємо, що німецька компанія інвестувала 30 млн євро у будівництво заводу на Львівщині.