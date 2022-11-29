Французька реактивна система РСЗВ LRU прибула до України

Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога

Фото: scalemodels.ru

Ще одна французька реактивна система залпового вогню LRU прибула в Україну. Про це у твітері повідомив міністр оборони Олексій Резінков. "Четвертий брат Long Hand Family, LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона", - йдеться в повідомленні.



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