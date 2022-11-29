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Французька реактивна система РСЗВ LRU прибула до України
Фото: scalemodels.ru
Ще одна французька реактивна система залпового вогню LRU прибула в Україну. Про це у твітері повідомив міністр оборони Олексій Резінков.
"Четвертий брат Long Hand Family, LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона", - йдеться в повідомленні.
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29 11 2022 16:14 МЕДІА
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