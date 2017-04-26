Французька розвідка довела причетність Асада до хіматаки в Ідлібі

Французькі спецслужби вважають, що тільки Башар аль-Асад і найвпливовіші люди з його оточення можуть дати наказ використовувати хімічну зброю

Французькі спецслужби прийшли до висновку, що сили, вірні президенту Сирії Башару Асаду, провели 4 квітня 2017 року в північній Сирії атаку з використанням зарину і що Асад або його найближче оточення наказали нанести удар.

"Шестисторінковий документ, складений французькими військовими і іноземними розвідувальними службами, повідомляє результати дослідження на основі зразків, отриманих від удару на землі, і зразка крові жертви. Серед елементів, знайдених в зразках, був гексамін, відмітна ознака зарину, вироблений сирійським урядом", - йдеться в повідомленні, інформує Reuters.

Відповідно до інформації доповіді, французькі спецслужби вважають, що тільки Башар аль-Асад і найвпливовіші люди з його оточення можуть дати наказ використовувати хімічну зброю. В розвідслужбі підкреслили, що джихадистські групи в цьому районі не мають можливості розробляти і використовувати таку зброю, і що "Ісламської держави" не було в цьому регіоні.

Нагадаємо, 4 квітня місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.