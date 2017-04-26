Французька розвідка довела причетність Асада до хіматаки в Ідлібі
"Шестисторінковий документ, складений французькими військовими і іноземними розвідувальними службами, повідомляє результати дослідження на основі зразків, отриманих від удару на землі, і зразка крові жертви. Серед елементів, знайдених в зразках, був гексамін, відмітна ознака зарину, вироблений сирійським урядом", - йдеться в повідомленні, інформує Reuters.
Відповідно до інформації доповіді, французькі спецслужби вважають, що тільки Башар аль-Асад і найвпливовіші люди з його оточення можуть дати наказ використовувати хімічну зброю. В розвідслужбі підкреслили, що джихадистські групи в цьому районі не мають можливості розробляти і використовувати таку зброю, і що "Ісламської держави" не було в цьому регіоні.
Нагадаємо, 4 квітня місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.
Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.
За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.
Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків