Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит до €100 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що Кабмін прийняв постанову "Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Французького агентства розвитку , розроблену Мінфіном.
Французьке агентство виступило з ініціативою надати Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.
Кабмін затвердив основні умови залучення коштів. Так, на суму кредиту нараховуються проценти за ставкою 1,04 % річних, остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати укладення кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 року).Кошти залучаються відповідно до кредитного договору між Україною в особі міністра фінансів України та Французьким агентством розвитку.
Нагадаємо, що до держбюджету України у середу, 22 листопада, надійшло 60 млн доларів фінансування від Світового банку.
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