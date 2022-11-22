Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит до €100 мільйонів

Україна отримає 100 мільйонів євро від Французького агентства розвитку на фінансування загальних видатків бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Кабмін прийняв постанову "Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Французького агентства розвитку , розроблену Мінфіном.

Французьке агентство виступило з ініціативою надати Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Кабмін затвердив основні умови залучення коштів. Так, на суму кредиту нараховуються проценти за ставкою 1,04 % річних, остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати укладення кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 року).Кошти залучаються відповідно до кредитного договору між Україною в особі міністра фінансів України та Французьким агентством розвитку.

Нагадаємо, що до держбюджету України у середу, 22 листопада, надійшло 60 млн доларів фінансування від Світового банку.