Французькі м'ясники просять владу врятувати їх від веганів
За останні кілька місяців 15 магазинів були облиті підробленою кров'ю, повідомляє французька федерація м’ясників, інформує BBC.
Такі напади є однією з форм тероризму, заявив керівник федерації Жан-Франсуа Гуйхард у своєму листі
"Це терор, який ці люди вчиняють з метою знищити цілу частину французької культури поїдання м’ясних страв", - писав він.
Вегани хочуть "накласти на величезну кількість людей свій спосіб життя, або навіть свою ідеологію".
Вегетаріанці та вегани складають лише кілька відсотків французького населення. Опитування 2016 року показало, що 3% французів були вегетаріанцями.
"Французькі м'ясники - шановані у французькому суспільстві, але такі інциденти не зовсім нові", - розповіла кореспондент BBC у Парижі Люсі Вілльямсон. Ще 20 років тому активісти заливали клей у замок магазину одному з м'ясників, переказує Вілльямсон.
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