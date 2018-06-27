Французькі м'ясники просять владу врятувати їх від веганів

За словами м’ясників, їхні магазини закидують камінням та псують графіті, а на продукцію наклеюють антим'ясні стікери

Французькі продавці м'яса написали звернення до уряду з проханням захистити їх від войовничих веганів.

За останні кілька місяців 15 магазинів були облиті підробленою кров'ю, повідомляє французька федерація м’ясників, інформує BBC.

Такі напади є однією з форм тероризму, заявив керівник федерації Жан-Франсуа Гуйхард у своєму листі

"Це терор, який ці люди вчиняють з метою знищити цілу частину французької культури поїдання м’ясних страв", - писав він.

Вегани хочуть "накласти на величезну кількість людей свій спосіб життя, або навіть свою ідеологію".

Вегетаріанці та вегани складають лише кілька відсотків французького населення. Опитування 2016 року показало, що 3% французів були вегетаріанцями.

"Французькі м'ясники - шановані у французькому суспільстві, але такі інциденти не зовсім нові", - розповіла кореспондент BBC у Парижі Люсі Вілльямсон. Ще 20 років тому активісти заливали клей у замок магазину одному з м'ясників, переказує Вілльямсон.