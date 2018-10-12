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Французькі торговельні мережі втратили понад 1 млрд євро через протести

Скоротилися доходи туристичних компаній
Через акції протестів у Франції, викликані вимогою не підвищувати ціни на пальне, а також підвищити рівень зарплат, французькі торговельні мережі втратили щонайменше 1 мільярд євро.
Французькі торговельні мережі втратили понад 1 млрд євро через протести Фото: reuters.com

Про це свідчать дані асоціації французьких торговців, передає "Громадське".

Водночас, скоротилися доходи туристичних компаній. Зокрема, готелі у Парижі втратили близько половини зарезервованих місць після того, як протести у французькій столиці почали активно висвітлювати ЗМІ у всьому світі.

"Паризькі музеї також можуть зазнати втрат у свої бюджетах після того, як вони закрили доступ до головних сезонних виставок творів таких художників, як Пікассо, Караваджо", - повідомляють у Bloomberg.

Нагадаємо, що 8 грудня у Парижі під час протестів "жовтих жилетів" двоє учасників акції розгорнули прапор бойовиків "ДНР". Фото оприлюднив один із співзасновників проросійського аналітичного центру Katehon Александр Латса. Згодом Служба безпеки України відреагувала на поширену в мережі фотографію двох чоловіків з прапором самопроголошеної республіки "ДНР" та оприлюднила інформацію щодо них.

Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.

 

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10 12 2018 16:35
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