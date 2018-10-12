Французькі торговельні мережі втратили понад 1 млрд євро через протести

Через акції протестів у Франції, викликані вимогою не підвищувати ціни на пальне, а також підвищити рівень зарплат, французькі торговельні мережі втратили щонайменше 1 мільярд євро.

Про це свідчать дані асоціації французьких торговців, передає "Громадське".

Водночас, скоротилися доходи туристичних компаній. Зокрема, готелі у Парижі втратили близько половини зарезервованих місць після того, як протести у французькій столиці почали активно висвітлювати ЗМІ у всьому світі.

"Паризькі музеї також можуть зазнати втрат у свої бюджетах після того, як вони закрили доступ до головних сезонних виставок творів таких художників, як Пікассо, Караваджо", - повідомляють у Bloomberg.

Нагадаємо, що 8 грудня у Парижі під час протестів "жовтих жилетів" двоє учасників акції розгорнули прапор бойовиків "ДНР". Фото оприлюднив один із співзасновників проросійського аналітичного центру Katehon Александр Латса. Згодом Служба безпеки України відреагувала на поширену в мережі фотографію двох чоловіків з прапором самопроголошеної республіки "ДНР" та оприлюднила інформацію щодо них.