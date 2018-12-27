Французькі торговці втратили 2 млрд євро через протести "жовтих жилетів"

У Франції протести "жовтих жилетів", які почалися у середині листопада, призвели до збитків для торговців у розмірі 2 мільярдів євро.

Таку суму озвучили у Національній раді торгових центрів і Федерація торгівлі і дистрибуції Франції, повідомляє BFM-TV.

Крім того, близько 43 тисяч осіб тимчасово опинилися без роботи у зв’язку з блокуваннями та протестами.

Наразі ці висновки є попередніми. Більш точні дані обіцяно оприлюднити на початку наступного року.

Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, по всій Франції за 8 грудня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.