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Французький біатлоніст не захотів стояти на одному п'єдесталі з росіянами, - ВІДЕО

Він демонстративно зійшов з п'єдесталу пошани, перед цим росіяни відмовилися потиснути йому руку
Французький біатлоніст Мартен Фуркад залишив церемонію нагородження учасників змішаної естафети на ЧС-2017 в Австрії, після того, як на п'єдестал пошани піднялися російські спортсмени.
Французький біатлоніст не захотів стояти на одному п Фото: з вільних джерел

 Через деякий час він повернувся, - інформує Eurosport.

Інциденту передувало те, що безпосередньо під час гонки, Фуркад зачепив росіянина Логінова, який вже передав гонку Шипулину. Його падіння, правда, не вплинуло на результат.

Під час церемонії нагородження Логінів і його партнер по команді Антон Шипулін не потиснули руку Фуркаду. Як повідомляє Eurosport, через "демонстративну діагональ" від Фуркада поперек фінішного коридору Шипуліна, ледь не відбулося ще одне зіткнення.

В офіційному акаунті Олімпійського комітету Росії в Twitter, у зв'язку з інцидентом з'явився запис: "Фуркад нехай вчиться манерам".

 

Конфлікт спортсменів отримав розвиток ы на прес-конференції.

Шипулін пояснив, чому він відмовився потиснути руку Фуркаду на церемонії нагородження тим, що "вся команда підтримала Олександра Логінова, до якого француз проявив неповагу під час гонки".

"Ми маємо змагатися на трасі, а не займатися політикою. Це стосується Мартена Фуркада. Свою поведінку і висловлювання йому краще тримати при собі", - сказав Шипулін.

Після цього Фуркад попросив конкретизувати, що поганого він зробив. У відповідь Шипулін нагадав французу епізод під час гонки, коли він зачепив Олександра Логінова.

"Зачепивши одного з членів команди, він зачепив усіх нас. А скільки було негативу до гонки від Фуркада в бік Логінова! Це не дуже гарно по відношенню до людини, яка вже пройшла свою дискваліфікацію", - сказав Шипулін.

Після цього Фуркад висловив припущення, що весь негатив росіян пов'язаний з тим, що він бореться за чистоту в біатлоні, а у них з цим проблеми.

"У гонці я не зробив нічого поганого Логінову. Зараз я засмучений. Тиждень тому президент російської Федерації біатлону попросив дискваліфікувати мене через мій коментар до твитту на день народження Логінова, а сьогодні вони не потиснули мені руку на нагородженні. Якщо хтось не поважає мене за те, що я борюся за чесний спорт - це їх вибір. Я не поганий хлопець, я змагаюся і перемагаю чесно", - сказав Фуркад.

Нагадаємо, провідні норвезькі біатлоністи ЕмільХегле Свендсен і Йоханнес Бьо, а також француз Маартен Фуркад заявили, що Міжнародний союз біатлоністів (IBU) має дискваліфікувати тих росіян, яких підозрюють у вживанні допінгу.

 
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10 02 2017 08:55
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