Французький фермер виростив на пшеничному полі слово "HELP"
Про це повідомляє Le Point.
Розмір слова 100 на 48 метрів, і його добре видно з літаків, що заходять на посадку в столичний аеропорт Орлі.
"Це колективний сигнал SOS від імені всіх фермерів. У нас було чотири поспіль поганих з точки зору погоди роки. Фермери прогоріли, вони втомилися", – розповів автор "напису" Жак Фортан.
За його словами, він знаходиться за межею бідності.
"Хіба нормально жити на € 350 в місяць, коли працюєш кожен день і куди більше, ніж 35 годин на тиждень? Хтось із фермерів здається. Хтось зводить рахунки з життям", – поскаржився аграрій.
Фото: lepoint.fr
Він додав, що політики не бажають почути фермерів.
"Я сподіваюся, вони не будуть сліпі і прочитають це повідомлення відчаю", – сказав Фортан.
Нагадаємо, європейські молочні фермери, які протестують проти падіння цін на свою продукцію, розпорошили тонни сухого молока над штаб-квартирою Євросоюзу в Брюсселі, де проходили переговори міністрів сільського господарства.
У Чернігівській області фермер засіяв кукурудзою пам'ятник археології та культури II-I тис. до н. е.
У Росії фермер розбив вікна будівлі уряду Іркутської області замороженим гноєм.
У 2015 році колона фермерів на тракторах їздила страйкувати до Парижу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків