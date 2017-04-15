Французький фермер виростив на пшеничному полі слово "HELP"

Він скаржиться, що неможливо жити на € 350 в місяць, коли працюєш більше, ніж 35 годин на тиждень

Французький фермер з департаменту Ендр і Луара виростив на пшеничному полі слово "HELP" ("допоможіть"), щоб привернути увагу до проблем фермерів.

Про це повідомляє Le Point.

Розмір слова 100 на 48 метрів, і його добре видно з літаків, що заходять на посадку в столичний аеропорт Орлі.

"Це колективний сигнал SOS від імені всіх фермерів. У нас було чотири поспіль поганих з точки зору погоди роки. Фермери прогоріли, вони втомилися", – розповів автор "напису" Жак Фортан.

За його словами, він знаходиться за межею бідності.

"Хіба нормально жити на € 350 в місяць, коли працюєш кожен день і куди більше, ніж 35 годин на тиждень? Хтось із фермерів здається. Хтось зводить рахунки з життям", – поскаржився аграрій.



Фото: lepoint.fr

Він додав, що політики не бажають почути фермерів.

"Я сподіваюся, вони не будуть сліпі і прочитають це повідомлення відчаю", – сказав Фортан.

Нагадаємо, європейські молочні фермери, які протестують проти падіння цін на свою продукцію, розпорошили тонни сухого молока над штаб-квартирою Євросоюзу в Брюсселі, де проходили переговори міністрів сільського господарства.

У Чернігівській області фермер засіяв кукурудзою пам'ятник археології та культури II-I тис. до н. е.

У Росії фермер розбив вікна будівлі уряду Іркутської області замороженим гноєм.

У 2015 році колона фермерів на тракторах їздила страйкувати до Парижу.