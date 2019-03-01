Французький Лувр встановив світовий рекорд відвідуваності - понад 10 млн людей на рік

У 2018 році майже 75% відвідувачів Лувра - іноземці

Розташований у Парижі художній музей Лувр у 2018 році відвідали 10,2 мільйона людей - це світовий рекорд серед музеїв образотворчих мистецтв.

Директор Лувра Жан-Люк Мартінес зазначив, що новий рекорд відвідуваності - ознака того, що Париж оговтався від падіння туризму після терористичних нападів 2015 року, повідомляє "Громадське".

У 2018 році майже 75% відвідувачів Лувра - іноземці. Загалом найбільше музей відвідали французи - 2,5 мільйона, американці - майже 1,5 мільйона, та китайці - майже 1 мільйон.

Зазначається, що на збільшення відвідуваності Лувра міг вплинути кліп американських поп-зірок Бейонсе та Jay-Z, який вони зняли в музеї.

Нагадаємо, що картину 81-річного британського художника Девіда Хокні "Портрет художника (Басейн з двома фігурами)" продали на аукціоні післявоєнного і сучасного мистецтва Christie's у Нью-Йорку за рекордні $90,3 млн.