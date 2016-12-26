Французький мореплавець встановив рекорд, обігнувши земну кулю за 49 днів

Французький мандрівник Томас Ковіль встановив світовий рекорд, зумівши зробити одиночну навколосвітню подорож на на вітрильному судні за 49 днів.

Кругосвітнє плавання 48-річного мандрівника тривало 49 днів, три години і сім хвилин. Таким чином, він побив рекорд, встановлений в 2008 році іншим французом, Франсуа Жойон, який поодинці обігнув земну кулю на яхті за 57 днів, повідомляє ВВС.

Ковілю вдалося досягти рекордного результату тільки з п'ятої спроби. За його словами, часто йому доводилося спати не більше трьох годин на добу і він працював на межі своїх фізичних можливостей.



Фото: AFP

"Я йшов до цього десять років ... Я щасливий, що мені вдалося здійснити цю мрію", - сказав мандрівник журналістам, які чекали його прибуття в порту міста Брест на північному заході Франції.

Нагадаємо, що в індійському штаті Уттар-Прадеш 800 тис жителів посадили 49,3 млн дерев протягом 24 годин.