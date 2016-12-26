Французький мореплавець встановив рекорд, обігнувши земну кулю за 49 днів
Кругосвітнє плавання 48-річного мандрівника тривало 49 днів, три години і сім хвилин. Таким чином, він побив рекорд, встановлений в 2008 році іншим французом, Франсуа Жойон, який поодинці обігнув земну кулю на яхті за 57 днів, повідомляє ВВС.
Ковілю вдалося досягти рекордного результату тільки з п'ятої спроби. За його словами, часто йому доводилося спати не більше трьох годин на добу і він працював на межі своїх фізичних можливостей.
Фото: AFP
"Я йшов до цього десять років ... Я щасливий, що мені вдалося здійснити цю мрію", - сказав мандрівник журналістам, які чекали його прибуття в порту міста Брест на північному заході Франції.
Нагадаємо, що в індійському штаті Уттар-Прадеш 800 тис жителів посадили 49,3 млн дерев протягом 24 годин.
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