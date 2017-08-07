Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Французи хочуть побудувати гігантську сонячну електростанцію в Чорнобильській зоні

Проект оцінюють в мільярд євро
Україна веде переговори з однією з найбільших енергетичних компаній Франції Engie SA про будівництво сонячної електростанції вартістю 1 мільярд євро (1,25 мільярда доларів) в Чорнобильській зоні
Французи хочуть побудувати гігантську сонячну електростанцію в Чорнобильській зоні Фото: apple.com

Engie почне попереднє техніко-економічне обґрунтування, що фінансується урядом Франції, наступного тижня, результати очікуються наприкінці року, сказав агентству Bloomberg міністр екології Остап Семерак у п'ятницю в Лондоні.

"Досвід Франції у сфері ядерної енергетики є однією з причин, через яку ми хочемо працювати з ними. Вони звернулися до нас після того, як ми оголосили про намір розвивати відновлювані джерела енергії в Чорнобилі", - сказав він.

Представник Engie підтвердив, що компанія веде переговори з урядом України, але відмовився коментувати деталі проекту. За словами Семерака, Engie - одна із 60 компаній, які виявили зацікавленість у будівництві СЕС в Чорнобилі.

Нагадаємо, що китайські компанії GCL System Integration Technology Co Ltd. та China National Complete Engineering Corp заявили минулого року, що вони також планують будівництво сонячної електростанції на 1 гігават сонячної енергії в Чорнобильській зоні. За словами Семерака, китайці ще нічого не почали будувати, але зацікавленість зберігається.

Більшість інших компаній, які висунули пропозиції, хочуть збудувати СЕС потужністю від 50 до 200 мегават. Engie - єдина компанія, яка запропонувала будувати електростанцію зі сховищем енергії.

Читайте також: Максим Козицький: зелена енергетика в Україні обов'язково окупиться, а ми матимемо сучасну генерацію

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 07 2017 11:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.