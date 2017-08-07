Французи хочуть побудувати гігантську сонячну електростанцію в Чорнобильській зоні

Україна веде переговори з однією з найбільших енергетичних компаній Франції Engie SA про будівництво сонячної електростанції вартістю 1 мільярд євро (1,25 мільярда доларів) в Чорнобильській зоні

Engie почне попереднє техніко-економічне обґрунтування, що фінансується урядом Франції, наступного тижня, результати очікуються наприкінці року, сказав агентству Bloomberg міністр екології Остап Семерак у п'ятницю в Лондоні.

"Досвід Франції у сфері ядерної енергетики є однією з причин, через яку ми хочемо працювати з ними. Вони звернулися до нас після того, як ми оголосили про намір розвивати відновлювані джерела енергії в Чорнобилі", - сказав він.

Представник Engie підтвердив, що компанія веде переговори з урядом України, але відмовився коментувати деталі проекту. За словами Семерака, Engie - одна із 60 компаній, які виявили зацікавленість у будівництві СЕС в Чорнобилі.

Нагадаємо, що китайські компанії GCL System Integration Technology Co Ltd. та China National Complete Engineering Corp заявили минулого року, що вони також планують будівництво сонячної електростанції на 1 гігават сонячної енергії в Чорнобильській зоні. За словами Семерака, китайці ще нічого не почали будувати, але зацікавленість зберігається.

Більшість інших компаній, які висунули пропозиції, хочуть збудувати СЕС потужністю від 50 до 200 мегават. Engie - єдина компанія, яка запропонувала будувати електростанцію зі сховищем енергії.

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