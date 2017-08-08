Французи відмовились виділяти кошти на посаду першої леді для дружини Макрона
Через петицію Єлисейський палац відмовився підтримувати указ про посаду першої леді і вирішив обмежитися "хартією прозорості". Вона не вимагає зміни Конституції і уточнює кількість співробітників штабу дружини глави держави, на оплату роботи яких виділяються гроші з казни.
Зараз з нею працюють керівник штабу, прес-секретар, двоє секретарів і охоронці, інформує BFM-TV.
Також текст буде містити уточнену інформацію про суму коштів, яка йде на діяльність дружини президента. У "хартії прозорості" буде окреслена роль першої леді. Наприклад, виражена її прихильність до пропаганди інтеграції інвалідів і аутистів.
"Петицію підписали понад 267 тисяч осіб", - зазначає видання на момент написання новини. Варто відзначити, що Макрон запропонував ініціативу про запровадження офіційної посади "першої леді" ще під час виборчої кампанії.
Нагадаємо, Національна асамблея Франції остаточно схвалила закон, що забороняє парламентаріям брати на роботу родичів. За таке рішення в четвер, 3 серпня, проголосували 383 законодавця.
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