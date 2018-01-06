Freedom House про справу Бабченка: Дії СБУ та ГПУ щодо його порятунку викликають все більше запитань "Логіка дій силових органів та їхня доказова база часто не зрозумілі"

Правозахисна організація Freedom House підтримує журналістів та громадськості у прагненні збалансовано, але прискіпливо працювати для висвітлення деталей спецоперації "вбивства" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка та справи про замах на нього.

Фото: president.gov.ua

"Попри неймовірну радість від того, що Аркадій Бабченко не постраждав, ситуація з діями СБУ та ГПУ щодо його порятунку викликає все більше запитань", - йдеться у заяві Freedom House "Логіка дій силових органів та їхня доказова база часто не зрозумілі, проте вони стають основою для публічних звинувачень журналістів та громадянського суспільства у непрофесійності, "зрадофільстві" та недалекоглядності", - додали правозахисники. Нагадаємо, 29 травня з'явилася інформація про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко був смертельно поранений на порозі свого помешкання в Києві. За фактом убивства журналіста відкрили кримінальне провадження. Однак у середу, 30 травня, з'ясувалося, що Бабченко живий. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію