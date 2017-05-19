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Фрегат "Сагайдачний" зламався одразу після ремонту

ГПУ позивається до суду
Фрегат Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Сагайдачний" зламався невдовзі пісял ремонту, військова прокуратура звернулась до суду із позовом про стягнення штрафу з підрядника.
Фрегат "Сагайдачний" зламався одразу після ремонту Фото: tsn.ua

Військовою прокуратурою Південного регіону України виявлено факт виходу з ладу дизельного двигуна фрегата ВМС ЗСУ "Гетьман Сагайдачний" невдовзі після його ремонту, проведеного на виконання державного оборонного замовлення.

"Незважаючи на порушення умов контракту, підприємство-підрядник не усунуло дефекти двигуна за гарантією упродовж узгодженого терміну. Ураховуючи можливі негативні наслідки для боєготовності ВМС ЗСУ та з метою усунення порушень закону військова прокуратура звернулась до суду із позовом про стягнення штрафних санкцій в інтересах держави на суму 668 тис грн", - повідомляє прес-служба ГПУ.

Наразі судовий розгляд справи триває.

Раніше повідомлялося, що посадовці державного підприємства "Суднобудівний завод імені 61 Комунара", які здійснювали ремонт та техобслуговування суден, шахрайським шляхом "вимили" 1,3 млн грн, зокрема, під час ремонту фрегату "Гетьман Сагайдачний".

Зазаначимо, головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко заявив, що 2017 рік визначений роком Військово-Морських Сил України.
 
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19 05 2017 08:55
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