Фріз розповіла, коли запрацює Міністерство у справах ветеранів

Про це заявила міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз, в ефірі телеканалу "Прямий".

"Процес утворення міністерства, на жаль, довгий за нашими процедурними правилами, і відповідно у повному обсязі міністерство зможе запрацювати лише з червня місяця. Ми маємо пройти довгу процедуру призначення державного секретаря, затвердження штатної структури, формування штатної структури. Але, попри всі ці бюрократичні перепони я можу вже зараз зазначити, що ми продовжимо проектну роботу і в нас вже є підтримка наших міжнародних донорів окремих проектів", – повідомила Фріз.

За її словами, планується запуск процесу утворення Єдиного державного реєстру ветеранів і формування онлайн-кабінету для ветеранів.

Нагадаємо, 27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. Наприкінці березня Кабмін почав процес створення.