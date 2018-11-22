Фріз розповіла, коли запрацює Міністерство у справах ветеранів
Про це заявила міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз, в ефірі телеканалу "Прямий".
"Процес утворення міністерства, на жаль, довгий за нашими процедурними правилами, і відповідно у повному обсязі міністерство зможе запрацювати лише з червня місяця. Ми маємо пройти довгу процедуру призначення державного секретаря, затвердження штатної структури, формування штатної структури. Але, попри всі ці бюрократичні перепони я можу вже зараз зазначити, що ми продовжимо проектну роботу і в нас вже є підтримка наших міжнародних донорів окремих проектів", – повідомила Фріз.
За її словами, планується запуск процесу утворення Єдиного державного реєстру ветеранів і формування онлайн-кабінету для ветеранів.
Нагадаємо, 27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. Наприкінці березня Кабмін почав процес створення.
Під час вечірнього пленарного засідання у четвер, 22 листопада, Верховна Рада призначила народного депутата з фракції БПП Ірину Фріз міністром України у справах ветеранів. За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів. Після цього парламент підтримав заяву Фріз про дострокове припинення повноважень народного депутата.
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