ФСБ: Біля берегів Криму затримано українське риболовецьке судно
Судно затримали "за незаконний вилов камбали", повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ РФ.
"4 травня на захід від мису Тарханкут прикордонний сторожовий корабель "Аметист" затримав українське риболовецьке судно, яке здійснювало незаконний промисел камбали-калкан сітковими знаряддями вилову у виключній економічній зоні Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
"Незаконні знаряддя вилову - кілька кілометрів сітки - вилучені, судно і екіпаж (5 громадян України) доставлені на територію Криму для проведення процесуальних дій", - зазначає прикордонне управління.
Нагадаємо, що напередодні Держприкордонслужба України попередила, що у відповідь на затримання судна "Норд" в Азовському морі представники РФ з 30 квітня щодня зупиняють невійськові судна для огляду та ідентифікації команди, які прямують у Маріупольський морпорт.
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