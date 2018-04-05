Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ФСБ: Біля берегів Криму затримано українське риболовецьке судно

Моряків звинувачують у незаконному вилові камбали
Українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаків) затримали в п'ятницю в акваторії Чорного моря. Екіпаж - п'ятеро громадян України - доставили в анексований Крим.
ФСБ: Біля берегів Криму затримано українське риболовецьке судно Фото: Новости N

Судно затримали "за незаконний вилов камбали", повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ РФ.

"4 травня на захід від мису Тарханкут прикордонний сторожовий корабель "Аметист" затримав українське риболовецьке судно, яке здійснювало незаконний промисел камбали-калкан сітковими знаряддями вилову у виключній економічній зоні Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

"Незаконні знаряддя вилову - кілька кілометрів сітки - вилучені, судно і екіпаж (5 громадян України) доставлені на територію Криму для проведення процесуальних дій", - зазначає прикордонне управління.

Нагадаємо, що напередодні Держприкордонслужба України попередила, що у відповідь на затримання судна "Норд" в Азовському морі представники РФ з 30 квітня щодня зупиняють невійськові судна для огляду та ідентифікації команди, які прямують у Маріупольський морпорт.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 05 2018 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.