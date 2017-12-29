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ФСБ намагається вербувати 90% українських заробітчан у Росії, - СБУ

Глава української спецслужби розповів про перевірку в СБУ на можливе вербування Російською Федерацією всіх колишніх полонених
Служба безпеки України вважає, що спецслужби РФ намагаються вербувати 90% українських заробітчан.
ФСБ намагається вербувати 90% українських заробітчан у Росії, - СБУ Фото:ukrinform.ua

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Василь Грицак.

"Вербувальні підходи, і я тут не відкрию таємницю, здійснюються, як ми вважаємо, в 90% випадків під час перебування на заробітках в Російській Федерації. Кажуть про кілька мільйонів українців, які перебувають у РФ, і я переконаний, що далеко не всіх агентів ворожих спецслужб з числа громадян України ми на сьогодні розкрили", - сказав він.

За словами Грицака, СБУ прекрасно розуміє: щодо військовослужбовців ЗСУ, та й усіх громадян України, які знаходяться або знаходилися у полоні, з боку РФ здійснюється не тільки фізичний та психологічний тиск, але і проводиться вербування.

Глава української спецслужби розповів про перевірку в СБУ на можливе вербування Російською Федерацією всіх колишніх полонених.

"Звичайно, ми будемо їх опитувати щодо обставин перебування в полоні. Є таке поняття, як контррозвідувальне опитування, і ми обов'язково його проведемо. Є випадки, наприклад, коли наш боєць, будучи пораненим, без свідомості, потрапив у полон, і тут не виникає жодних питань. Якщо ж обставини потрапляння в полон не до кінця з'ясовані, або ж є свідчення інших військовослужбовців про певні проблемні питання, то контррозвідувальне опитування проводитиметься", - зазначив Грицак.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

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