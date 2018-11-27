ФСБ обшукала захоплені в Азовському морі українські судна
Список знайденого оприлюднений на сайті ФСБ, у ВСУ поки не коментували цю інформацію.
Як повідомляється, на борту були чотири 30-міліметрові гармати, чотири автоматичного гранатомета АГС-17 і чотири кулемета ПКТ. Крім того, виявлено два кулемети ДШК 12,7 мм, 13 автоматів АК-47, чотири пістолети, травматичний пістолет, сигнальний пістолет, понад 765 осколково-фугасних снарядів калібром 30 мм, 1975 пострілів до гранатомета ВОГ-17 і 495 - до гранатомета ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГ-42, 20 гранат РГД, велику кількість боєприпасів, 15 штик-ножів.
Також ФСБ заявила, що кораблі ВМС України були приведені в бойову готовність:"артилерійські установки без чохлів, стовбури артилерійських установок підняті на кут 45 градусів і направлені в бік кораблів і катерів Російської Федерації".
В ході огляду затриманих українських військових катерів на катері "Нікополь" виявлений документ: "Контрольний лист готовності катера "Нікополь" до виходу в море з 9.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018 року", в якому старшому групи кораблів ставиться пряме завдання здійснити перехід з Одеси в Бердянськ "потайливим порядком", "зосередивши основну увагу на прихованому переході до Керченсько-Єнікальським каналом і проходження через нього".
Нагадаємо, Андрій Оприско є старшим матросом катера "Нікополь", Сергій Цибізов - матрос цього катера, Володимир Варимез - член екіпажу буксира "Яни Капу", лейтенант Роман Мокряк - командир катера "Бердянськ", старшина першої статті Олег Мельничук - командир буксира "Яни Капу", про Володимира Лісового відомо, що він капітан 3-го рангу.
У ФСБ РФ заявляли, що допитали кількох моряків: СБУшника Андрія Драча, матроса Сергія Цибізова (перебували на катері "Нікополь"), капітана Володимира Лісового.
Нагадаємо, російський "суд" в Криму обирає запобіжні заходи для українських моряків.
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