ФСБ підтвердила затримання в Азовському морі двох українських рибалок
Про це 12 травня повідомили в прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю, інформує "Інтерфакс".
Наголошується, що 10 травня в акваторії Азовського моря російські прикордонники виявили маломірне судно з двома рибалками на борту, які, за версією російських правоохоронців, незаконно ловили рибу, в тому числі і осетра, занесеного до Червоної книги.
За словами представника ФСБ, судно і рибалок доставили в порт Єйська.
Як повідомляв iPress.ua, у четвер, 10 травня, в Азовському морі зникли двоє рибалок.
У відомстві заявили, що увечері 11 травня пошуки припинилися у зв’язку з тим, що до чергової частини поліції в Бердянську зателефонувала дружина одного із зниклих рибалок. Вона повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби Росії про затримання її чоловіка та його товариша, і що вони перебувають у місті Єйськ Краснодарського краю Росії. У поліції наразі не коментували інформацію.
Пізніше рятувальники заявили, що у воді на місці пошуку знайшли тіло чоловіка у спорядженні рибалки. За словами ДСНС, воно було у воді впродовж довгого часу. Особу чоловіка встановлюють.
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