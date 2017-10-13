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ФСБ оприлюднила відео допиту викрадених українських прикордонників

Ігорю Дзюбаку та Богдану Марцоню уже висунули обвинувачення у незаконному перетині кордону
Захоплених ФСБ Росії українських прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня дійсно утримують спецслужби Російської Федерації.
ФСБ оприлюднила відео допиту викрадених українських прикордонників Фото: скріншот з відео

Це підтверджує відеозапис допиту українців, який оприлюднила служба російської ФСБ.

Відео – без звуку – супроводжує коментар про те, що затриманим уже висунули обвинувачення.

"Затриманим 3 жовтня 2017 року за порушення кордону з Україною в РФ військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в рамках раніше порушеної кримінальної справи за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу Російської Федерації (Незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації) пред'явлено звинувачення", – інформує сайт ФСБ Росії.

Нагадаємо, 3 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще вчора о 20:00.

Згодом Росія підтвердила затримання двох службовців Держприкордонслужби України у Сумській області.

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13 10 2017 08:37
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