ФСБ оприлюднила відео допиту викрадених українських прикордонників
Це підтверджує відеозапис допиту українців, який оприлюднила служба російської ФСБ.
Відео – без звуку – супроводжує коментар про те, що затриманим уже висунули обвинувачення.
"Затриманим 3 жовтня 2017 року за порушення кордону з Україною в РФ військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в рамках раніше порушеної кримінальної справи за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу Російської Федерації (Незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації) пред'явлено звинувачення", – інформує сайт ФСБ Росії.
Нагадаємо, 3 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще вчора о 20:00.
Згодом Росія підтвердила затримання двох службовців Держприкордонслужби України у Сумській області.
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