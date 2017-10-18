ФСБ повідомила про затримання учасника "Правого сектора" в Ростові

Співробітники ФСБ Росії спільно зі слідчими Головного управління Слідчого комітету Росії (СКР) повідомили про затримання громадянина України, активіста організації "Правий сектор".

Затриманого звуть Роман Терновський. Під час обшуку у нього знайшли одяг і особисті речі з символікою "Правого сектора". Слідство встановило, що він неодноразово брав участь в пікетах і мітингах "Правого сектора" на Україні, йдеться на сайті Слідчого комітету. Також, за версією слідства, Терновський вів пропаганду на своїй сторінці в Facebook. Проти громадянина України завели кримінальну справу за ч. 2 ст. 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі). В даний час Терновський знаходиться під вартою.

В свою чергу, у коментарі "Українській правді" прес-секретар ПС Артем Скоропадський розповів, що Терновський, якого Слідчий комітет РФ називає активістом "Правого сектора", таким вже давно не є. Скоропадський підкреслив, що близько року тому "Правий сектор" втратив будь-який зв'язок з активістом.

Нагадаємо, у січні Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно п'ятьох громадян РФ за звинуваченням у причетності до діяльності забороненої в країні організації "Правий сектор".