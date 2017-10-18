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ФСБ повідомила про затримання учасника "Правого сектора" в Ростові

В організації спростовують інформацію про те, що затриманий є активістом "Правого сектору"
Співробітники ФСБ Росії спільно зі слідчими Головного управління Слідчого комітету Росії (СКР) повідомили про затримання громадянина України, активіста організації "Правий сектор".
ФСБ повідомила про затримання учасника "Правого сектора" в Ростові Фото: patrioty.org.ua

Затриманого звуть Роман Терновський. Під час обшуку у нього знайшли одяг і особисті речі з символікою "Правого сектора". Слідство встановило, що він неодноразово брав участь в пікетах і мітингах "Правого сектора" на Україні, йдеться на сайті Слідчого комітету. Також, за версією слідства, Терновський вів пропаганду на своїй сторінці в Facebook. Проти громадянина України завели кримінальну справу за ч. 2 ст. 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі). В даний час Терновський знаходиться під вартою.

В свою чергу, у коментарі "Українській правді" прес-секретар ПС Артем Скоропадський розповів, що Терновський, якого Слідчий комітет РФ називає активістом "Правого сектора", таким вже давно не є. Скоропадський підкреслив, що близько року тому "Правий сектор" втратив будь-який зв'язок з активістом.

Нагадаємо, у січні Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно п'ятьох громадян РФ за звинуваченням у причетності до діяльності забороненої в країні організації "Правий сектор".

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18 10 2017 12:13
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