ФСБ повідомила про затримання учасника "Правого сектора" в Ростові
Затриманого звуть Роман Терновський. Під час обшуку у нього знайшли одяг і особисті речі з символікою "Правого сектора". Слідство встановило, що він неодноразово брав участь в пікетах і мітингах "Правого сектора" на Україні, йдеться на сайті Слідчого комітету. Також, за версією слідства, Терновський вів пропаганду на своїй сторінці в Facebook. Проти громадянина України завели кримінальну справу за ч. 2 ст. 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі). В даний час Терновський знаходиться під вартою.
В свою чергу, у коментарі "Українській правді" прес-секретар ПС Артем Скоропадський розповів, що Терновський, якого Слідчий комітет РФ називає активістом "Правого сектора", таким вже давно не є. Скоропадський підкреслив, що близько року тому "Правий сектор" втратив будь-який зв'язок з активістом.
Нагадаємо, у січні Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно п'ятьох громадян РФ за звинуваченням у причетності до діяльності забороненої в країні організації "Правий сектор".
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