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ФСБ просить суд продовжити тримання під вартою полонених моряків до 26 квітня

Українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів
Російські слідчі просять, аби полоненим українським морякам продовжили термін тримання під вартою до 26 квітня 2019 року.
ФСБ просить суд продовжити тримання під вартою полонених моряків до 26 квітня протока керч моряки

Про це повідомляє координатор групи адвокатів моряків Микола Полозов

Крім того, ФСБ Росії вже продовжила терміни досудового слідства до 25 травня 2019 року.

Раніше Путін заявив, що питання обміну українських моряків можна розглядати після завершення кримінальної справи. Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

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12 01 2019 20:58
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