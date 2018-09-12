ФСБ причетна до безладів у Франції та планує такі ж в інших країнах Європи

Російські спецслужби, причетні до організації безладів під час акцій протесту у Франції, планують аналогічні провокації й в інших європейських країнах - Бельгії, Німеччині, Іспанії, Болгарії тощо.

Про це повідомляє Служба безпеки України на сторінці у Facebook.

"Щорічно на території РФ за безпосереднім організаційним і фінансовим сприянням російських спецслужб проводилися так звані "конференції лідерів правих партій Європи", "міжнародні консервативні форуми", збори "глобального революційного альянсу", де ідеологи "руського миру" Олександр Дугін, Сергій Глазьєв та інші озброювали іноземних представників теорією силового повалення європейських демократій. Для набуття "революційного досвіду" радикалів з Європи сотнями вербували для терористичної діяльності у складі НЗФ та спеціально вивозили під виглядом фейкових спостерігачів на псевдовибори в анексований Крим і окупований Донбас", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні ж, зазначають в українській спецслужбі, ті самі радикали під прапорами так званої "ДНР" та під кураторством співробітників ФСБ і ГУ ГШ ЗС РФ складають «практичний іспит». "За спиною мирних мітингувальників вони вдаються до організації безладів та актів насилля у Франції. Але, за інформацією СБУ, російські спецслужби мають організувати аналогічні провокації у Бельгії, Німеччині, Іспанії, Болгарії та інших європейських країнах", - заявляють у СБУ.

У цьому зв'язку голова СБУ Василь Грицак підкреслив: "Міжнародні кордони не є перепоною для російської гібридної агресії. Брудними методами Кремль руйнує європейську стабільність, бо бачить у ній загрозу для себе".

Нагадаємо, що у Парижі під час протестів "жовтих жилетів" двоє учасників акції розгорнули прапор бойовиків "ДНР". Фото оприлюднив один із співзасновників проросійського аналітичного центру Katehon Александр Латса.