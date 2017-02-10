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В окупованому Криму затримано четверо кримських татар- ОНОВЛЕНО

Російські силовики проводять обшуки у кримського татарина Рената Сулейманова
Російські силовики прийшли з обшуками до будинку кримського татарина Рената Сулейманова у селищі Молодіжне Сімферопольського району.
В окупованому Криму затримано четверо кримських татар- ОНОВЛЕНО Фото: facebook.com/Эдем Семедляев

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв.

Оновленння: В окупованому Росією Криму силовики затримали чотирьох кримських татар.

"Стало відомо як мінімум про трьох затриманнях: Сулейманов Ренат, Кубедінов Арсен, Мустафаєв Сейран", - повідомляє у Facebook адвокат Едем Семедляєв.

За словами юриста, раніше у Сулейманова вдома по вул. Гаспрали в селищі Молодіжне проводився обшук. Адвоката на обшук не пустили.

Семедляєв каже, що після цього люди в масках увезли кримського татарина в невідомому напрямку. Вони були на службових авто без номерів.

"Я хвилююсь, щоб не сталося, як з Ренатом Параламовим", - розповідає він на відео, яке виклав у соцмережу.

За словами адвоката, Сулейманов його клієнт. Юрист намагався наздогнати машину силовиків з підзахисним усередині, але УАЗ "Патріот" перекривав дорогу.

Про ще одне викрадення повідомив у Facebook адвокат Маммет Мамбетов.

"Сьогодні о 6:00 в будинку жителя села Мельничне Білогірського району Талята Абдурахманова, 1953 року народження, силовики провели обшук і відвезли його в невідомому напрямку", - написав він.

Юрист уточнив, що обшук проводили співробітники ФСБ.

Нагадаємо, що підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

 
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02 10 2017 11:40
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