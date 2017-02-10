В окупованому Криму затримано четверо кримських татар- ОНОВЛЕНО
Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв.
Оновленння: В окупованому Росією Криму силовики затримали чотирьох кримських татар.
"Стало відомо як мінімум про трьох затриманнях: Сулейманов Ренат, Кубедінов Арсен, Мустафаєв Сейран", - повідомляє у Facebook адвокат Едем Семедляєв.
За словами юриста, раніше у Сулейманова вдома по вул. Гаспрали в селищі Молодіжне проводився обшук. Адвоката на обшук не пустили.
Семедляєв каже, що після цього люди в масках увезли кримського татарина в невідомому напрямку. Вони були на службових авто без номерів.
"Я хвилююсь, щоб не сталося, як з Ренатом Параламовим", - розповідає він на відео, яке виклав у соцмережу.
За словами адвоката, Сулейманов його клієнт. Юрист намагався наздогнати машину силовиків з підзахисним усередині, але УАЗ "Патріот" перекривав дорогу.
Про ще одне викрадення повідомив у Facebook адвокат Маммет Мамбетов.
"Сьогодні о 6:00 в будинку жителя села Мельничне Білогірського району Талята Абдурахманова, 1953 року народження, силовики провели обшук і відвезли його в невідомому напрямку", - написав він.
Юрист уточнив, що обшук проводили співробітники ФСБ.
Нагадаємо, що підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа