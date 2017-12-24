ФСБ РФ заявляє про українського військового, який попросив статус біженця
"Військовослужбовець України звернувся за отриманням статусу біженця в Російській Федерації. Своє прохання він озвучив співробітникам російської прикордонслужби в одному з пунктів пропуску у Брянській області", – зазначили у прес-службі прикордонного управління ФСБ регіону, пише ТАСС.
За інформацією ЗМІ, як розповів сам військовий, у ЗСУ він служив за контрактом і самовільно залишив частину. Свій вчинок військовослужбовець пояснив нестатутними взаємовідносинами в українській військовій частині.
У регіональному прикордонуправлінні додали, що питання про статус біженця вирішуватимуть уповноважені російські структури.
Водночас у Генштабі Збройних Сил України заперечують цю інформацію.
"Військовослужбовці ЗСУ вірні присязі, українському народові та своєму конституційному обов’язку", – заявили у Генштабі.
Нагадаємо, в районах потенційного нелегального перетину кордону України вже з 27 грудня запрацює біометричний контроль для громадян Російської Федерації (РФ).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа