ФСБ РФ заявляє про українського військового, який попросив статус біженця

Прикордонне управління ФСБ Росії у Брянській області повідомляє про українського військовослужбовця, який звернувся до російських прикордонників з проханням про надання йому статусу біженця.

"Військовослужбовець України звернувся за отриманням статусу біженця в Російській Федерації. Своє прохання він озвучив співробітникам російської прикордонслужби в одному з пунктів пропуску у Брянській області", – зазначили у прес-службі прикордонного управління ФСБ регіону, пише ТАСС.

За інформацією ЗМІ, як розповів сам військовий, у ЗСУ він служив за контрактом і самовільно залишив частину. Свій вчинок військовослужбовець пояснив нестатутними взаємовідносинами в українській військовій частині.

У регіональному прикордонуправлінні додали, що питання про статус біженця вирішуватимуть уповноважені російські структури.

Водночас у Генштабі Збройних Сил України заперечують цю інформацію.

"Військовослужбовці ЗСУ вірні присязі, українському народові та своєму конституційному обов’язку", – заявили у Генштабі.

Нагадаємо, в районах потенційного нелегального перетину кордону України вже з 27 грудня запрацює біометричний контроль для громадян Російської Федерації (РФ).