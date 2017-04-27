ФСБ Росії могла качати дані з України через нелегальний софт, - СБУ
Відповідне програмне забезпечення містить засоби негласного контролю і зняття інформації, про які власники-клієнти могли й не знати, - заявив начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук на брифінгу 27 квітня, інформує "Українська правда".
26 квітня у восьми компаніях провели обшуки в рамках операції з виявлення такого ПЗ, зокрема в компаніях "Укргазвидобування" і "Dragon Capital".
"Ці обшуки не були пов’язані з основним напрямком діяльності цих компаній, а були пов’язані саме з тим, що Служба документувала використання спеціального програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється віддалений контроль і зняття інформації", – сказав Ткачук.
За даними СБУ, приблизно 300 компаній на території України на сьогодні використовують таке програмне забезпечення. Ще з 2016 року використання цього програмного продукту заборонено, бо його визнали спеціальним технічним засобом.
"В рамках кримінального провадження СБУ задокументовано, що компанія-розробник цього програмного продукту співпрацює з Федеральною службою безпеки Російської Федерації.
Після обшуків у 8 компаніях виявлено докази того, що "більше тисячі ліцензій на цей програмний продукт використовувалися на комп'ютерах цих компаній", але СБУ не вилучала всі комп'ютери.
У компанії "Укргазвидобування" вилучили 1 сервер та 5 клієнтських машин, а у "Dragon Capital" вилучили 1 сервер і 3 клієнтських комп'ютери. Цього достатньо, щоб призначити експертизи, сказав Ткачук.
Нагадаємо, 26 квітня СБУ провела обшуки у компанії Dragon Capital. Правоохоронці заявили, що у компанії використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва. У самій компанії відзначили: обшуки СБУ стосувалися програми контролю робочого часу працівників компанії, яка була визнана "спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження.
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