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ФСБ Росії затримала п'ять суден в акваторії Азовського моря

У Держприкордонслужбі кажуть, що судна зупинили для огляду
Співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали 5 морських суден в акваторії Азовського моря.
ФСБ Росії затримала п Фото: ua-travels.livejournal.com/

"Сьогодні, 31 травня, в інтервалі між 04:40 та 05:30 Берегова охорона ФСБ РФ затримала в Керченській протоці одразу п’ять морських суден з вантажами, що йшли з Бердянська та Маріуполя за призначенням", - повідомляє голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко у Facebook.

Клименко також зазначив, що жодних дипломатичних нот або заяв від офісу Президента України щодо подібних інцидентів немає.

Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян у коментарі "Громадському радіо" зазначив, що судна зупинили для огляду.

"Йдеться не про затримку, а огляд, про що ми вже не одноразово говорили", - зазначив він.

Як повідомляв iPress.ua, у четвер, 10 травня, в Азовському морі зникли двоє рибалок.

Згодом Федеральна служба безпеки Росії підтвердила затримання в Азовському морі судна з двома рибалками без документів.

Також ФСБ Росії порушила справи про браконьєрство щодо двох українських рибалок, затриманих 10 травня в Азовському морі.

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31 05 2018 13:16
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