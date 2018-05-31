ФСБ Росії затримала п'ять суден в акваторії Азовського моря
"Сьогодні, 31 травня, в інтервалі між 04:40 та 05:30 Берегова охорона ФСБ РФ затримала в Керченській протоці одразу п’ять морських суден з вантажами, що йшли з Бердянська та Маріуполя за призначенням", - повідомляє голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко у Facebook.
Клименко також зазначив, що жодних дипломатичних нот або заяв від офісу Президента України щодо подібних інцидентів немає.
Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян у коментарі "Громадському радіо" зазначив, що судна зупинили для огляду.
"Йдеться не про затримку, а огляд, про що ми вже не одноразово говорили", - зазначив він.
Як повідомляв iPress.ua, у четвер, 10 травня, в Азовському морі зникли двоє рибалок.
Згодом Федеральна служба безпеки Росії підтвердила затримання в Азовському морі судна з двома рибалками без документів.
Також ФСБ Росії порушила справи про браконьєрство щодо двох українських рибалок, затриманих 10 травня в Азовському морі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Творці мистецького виміру Створювати мистецтво може кожен. New Wave Exhibition в цьому переконує
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”"Я весь час чекав, коли зі Сходу прийде знову великий "писець" і можна буде все залишити, та поїхати рубитися, як в 2014. Але цього не сталося і якось я помітив, що всі мої думки займає м’ясо"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї