Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ФСБ Росії затримала в Азовському морі сім торговельних суден, - Сироїд

Кількома днями раніше ФСБ Росії затримала ще чотири таких судна
Російські спецслужби затримали 9 липня в Азовському морі 7 торговельних суден, які йшли з/до Маріуполя чи Бердянська.
ФСБ Росії затримала в Азовському морі сім торговельних суден, - Сироїд Фото: mtot.gov.ua

Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту заявила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

За її словами, кількома днями раніше ФСБ Росії затримала ще чотири таких судна.

"Така загроза була передбачливою, але з нею ніхто не працював. Ця загроза означає лише зростання російської агресії, це продовження війни", - заявила Сироїд.

Вона звинуватила президента Петра Порошенка в бездіяльності та заявила, що влада "чотири роки нічого не робила".

Як повідомляв iPress.ua, українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаків) затримали в п'ятницю, 5 травня, в акваторії Чорного моря. Екіпаж - п'ятеро громадян України - доставили в анексований Крим.

Пстійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2018 12:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.