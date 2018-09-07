ФСБ Росії затримала в Азовському морі сім торговельних суден, - Сироїд
Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту заявила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.
За її словами, кількома днями раніше ФСБ Росії затримала ще чотири таких судна.
"Така загроза була передбачливою, але з нею ніхто не працював. Ця загроза означає лише зростання російської агресії, це продовження війни", - заявила Сироїд.
Вона звинуватила президента Петра Порошенка в бездіяльності та заявила, що влада "чотири роки нічого не робила".
Як повідомляв iPress.ua, українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаків) затримали в п'ятницю, 5 травня, в акваторії Чорного моря. Екіпаж - п'ятеро громадян України - доставили в анексований Крим.
Пстійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права.
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