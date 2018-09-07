ФСБ Росії затримала в Азовському морі сім торговельних суден, - Сироїд

Кількома днями раніше ФСБ Росії затримала ще чотири таких судна

Російські спецслужби затримали 9 липня в Азовському морі 7 торговельних суден, які йшли з/до Маріуполя чи Бердянська.

Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту заявила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

За її словами, кількома днями раніше ФСБ Росії затримала ще чотири таких судна.

"Така загроза була передбачливою, але з нею ніхто не працював. Ця загроза означає лише зростання російської агресії, це продовження війни", - заявила Сироїд.

Вона звинуватила президента Петра Порошенка в бездіяльності та заявила, що влада "чотири роки нічого не робила".

Як повідомляв iPress.ua, українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаків) затримали в п'ятницю, 5 травня, в акваторії Чорного моря. Екіпаж - п'ятеро громадян України - доставили в анексований Крим.

Пстійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права.