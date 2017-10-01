Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ФСБ Росії затримало українця на кордоні з анексованим Кримом

Наразі українець перебуває під вартою
Російські прикордонники затримали українця за те, що він нібито намагався перетнути кордон, змінивши прізвище.
ФСБ Росії затримало українця на кордоні з анексованим Кримом Фото: ІА портал НАК

"Інцидент стався на автомобільному пункті пропуску Перекоп, де прикордонники зупинили громадянина України 1973 року народження. Виявилося, що раніше з ініціативи міграційної служби Краснодарського краю йому був закритий в'їзд в Росію до 2019 року", - повідомляє кримське прикордонне управління ФСБ, інформують "РИА Новости".

У ФСБ зазначили, що чоловік нібито вирішив обійти заборону і звернувся до РАЦСу міста Нова Каховка Херсонської області із заявою про зміну прізвища, після чого отримав новий український паспорт.

Зараз українець перебуває під вартою, порушено кримінальну справу. Якщо його провину доведуть у російському суді, йому загрожує штраф до 300 тисяч рублів або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, що окупаційна проросійська влада Криму затримали двох українців на кордоні материкової частини і окупованої території України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2017 09:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.