ФСБ Росії затримало українця на кордоні з анексованим Кримом
"Інцидент стався на автомобільному пункті пропуску Перекоп, де прикордонники зупинили громадянина України 1973 року народження. Виявилося, що раніше з ініціативи міграційної служби Краснодарського краю йому був закритий в'їзд в Росію до 2019 року", - повідомляє кримське прикордонне управління ФСБ, інформують "РИА Новости".
У ФСБ зазначили, що чоловік нібито вирішив обійти заборону і звернувся до РАЦСу міста Нова Каховка Херсонської області із заявою про зміну прізвища, після чого отримав новий український паспорт.
Зараз українець перебуває під вартою, порушено кримінальну справу. Якщо його провину доведуть у російському суді, йому загрожує штраф до 300 тисяч рублів або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Нагадаємо, що окупаційна проросійська влада Криму затримали двох українців на кордоні материкової частини і окупованої території України.
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